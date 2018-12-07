Валентин Резніченко: Бюджет Дніпропетровської області на розвиток складе рекордні 3,5 мільярди

Обласна рада Дніпропетровської області затвердила бюджет регіону на 2019 рік. Його дохідна частина складе 18,4 млрд грн.

За словами голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, на розвиток області в бюджеті передбачена рекордна сума - близько 3,5 млрд грн.

За словами губернатора, це означає, що в наступному році в області будуть будувати ще більше - в містах і селах будуть зводити дитячі садки, ремонтувати дороги, оновлювати школи і втілювати екологічні проекти.

«2019 рік - вже четвертий поспіль рік розвитку для Дніпропетровщини. Про це свідчить прийнятий обласний бюджет. Акцент в ньому - на розвитку інфраструктури, адже це - одна з головних задач Президента України Петра Порошенка», - сказав Резніченко.

Він зазначив, що в 2019-му, як і в цьому році, міста і села області будуть схожі на великий «будівельний майданчик».

«У населених пунктах, де час, здається, зупинився, знову вируватиме життя. Там ми втілимо проекти, про які люди мріяли не один десяток років. Кожен з нових або реконструйованих об'єктів - це символ змін», - заявив Резніченко.

Бюджет розвитку на 2019 рік виявився більше бюджету на цей рік майже на чверть. На ці гроші Дніпропетровська ОДА планує побудувати або реконструювати близько 200 соціальних об'єктів, з них 100 дитячих садків, шкіл та пришкільних стадіонів, близько 50 медустанов, майже 30 спортивних об'єктів.

Найбільше витрат буде направлено на капітальний ремонт доріг - 1,3 млрд грн.