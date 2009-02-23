В кримському селищі Мирне внаслідок дій міліції постраждав місцевий житель

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України шкодує з приводу інциденту , що стався 22 лютого в селищі Мирне Сімферопольського району Криму , де внаслідок дій працівників міліції постраждав місцевий житель , й від імені всієї системи МВС просить вибачення у нього та членів його сім ` ї .

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв ` язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України , за попередніми оцінками можна зробити висновок , що причиною інциденту стали недостатньо професійні дії працівників міліції , які розшукували підозрюваного у скоєнні злочину , зокрема , їх неадекватна оцінка загрози , що могла виникнути при затриманні підозрюваного , та невиважене рішення щодо застосування спецзасобів працівниками спецпідрозділу « Беркут ». При цьому в ДГЗ нагадали , що працівники « Беркуту » залучаються до участі в заходах із затримання небезпечних злочинців на вимогу працівників оперативних підрозділів та відповідно до рішення керівництва відповідного органу внутрішніх справ .

З огляду на наявну інформацію , в МВС є підстави вважати , що рішення щодо проведення акції з силового проникнення до помешкання жителя села Мирне , де міг переховуватися підозрюваний , та застосування спецзасобів було помилковим .

Наразі для встановлення всіх обставин інциденту працівниками Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим спільно з органами прокуратури здійснюється відповідна перевірка, за наслідками якої буде дано правову оцінку діям кожного працівника, причетного до організації та проведення згаданої операції.

Об’єктивність перевірки обставин цього інциденту перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, запевнили в ДГЗ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї кримських татар.

Сьогодні Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.