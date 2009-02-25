Заклик Кравчука щодо відставки Ющенка за межами Конституції?
Оніщук проти подібних «порад»
Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК не коментує заяву першого президента України Леоніда КРАВЧУКА про необхідність добровільної відставки Віктора ЮЩЕНКА з посади Президента, вважаючи, що такі висловлювання є предметом політичної етики.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ОНІЩУК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.
«Висловлювання політиків про те, як варто чинити тому чи іншому політикові – це, на мій погляд, уже питання політичної та професійної етики. Я не хотів би давати порад нікому з політиків із цього приводу», - сказав М.ОНІЩУК.
Міністр наголосив, що проведення дострокових президентських виборів можливе тільки за наявності умов, визначених Конституцією України: неможливість виконання Президентом своїх обов`язків за станом здоров`я, його власна заява, а також процедура імпічменту в разі відсторонення Президента від посади. «На сьогодні жодної з цих підстав у конституційно-правовому сенсі не існує. Проведення дострокових президентських виборів за межами підстав, передбачених Конституцією, є неможливим», - наголосив він.