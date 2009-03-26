Ющенко наполягає на реформі правоохоронних органів, яка сприятиме убезпеченню їх від політичного впливу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на проведенні реформи правоохоронних органів, яка б серед іншого убезпечила їх від політичного впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час урочистостей з нагоди 17-ої річниці внутрішніх військ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні із впевненістю і гордістю можна констатувати, що внутрішні війська України відбулися, і «відбулися як важливий елемент правоохоронної системи держави».

Він високо оцінив роль внутрішніх військ в забезпеченні правопорядку, в тому числі і під час складних політичних ситуацій в Україні, і під час ліквідації наслідків липневої повені, і вибухів будинків в Дніпропетровську та Євпаторії, а також міжнародні місії, в яких брали участь внутрішні війська України.

Водночас, Президент підкреслив, що сьогодні на порядку денному є комплексне реформування правоохоронної системи. «Цей процес відповідає і самій суті розвитку України як сучасної європейської правової держави», - сказав глава держави.

Він підкреслив на необхідності активізації роботи проти всіх видів злочинності, підвищення якості забезпечення прав і свобод громадян.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що саме цим керувався, коли вносив на розгляд парламенту законопроект «Про Національну гвардію України». «На жаль вузькі політичні міркування парламентарів взяли на цей раз гору над державними інтересами і законопроект був відхилений», - сказав Президент.

Водночас глава держави підкреслив, що наполягатиме на проведені реформи правоохоронних органів. «Це моя чітка знакова позиція», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, метою реформи є створення сучасного високопрофесійного мобільного військового формування здатного вчасно і адекватно відповідати на загрози для національної безпеки та громадського порядку. Він підкреслив, що діяльність правоохоронних органів має повністю відповідати демократичним стандартам. «Я хотів би підкреслити, що політика має замовкати, коли мова йде про військові формування. Будь-які спроби і можливості використання внутрішніх військ в інтересах політичних сил та бізнесу повинні бути категорично виключені назавжди», – сказав В.ЮЩЕНКО, водночас додавши, що необхідно посилити роботу над запровадженням ефективного цивільного контролю.

Він підкреслив, що також в контексті проведення реформи необхідно передбачити забезпечення фінансовими ресурсами внутрішніх військ, підвищити соціальне забезпечення цієї категорії військовослужбовців.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що необхідно посилити роботу над підвищенням привабливості служби у внутрішніх військах. Він заявив, що наполягатиме, аби ці проблеми вирішувалися в першочерговому порядку.

Крім того, в ході свого виступу В.ЮЩЕНКО приділив велику увагу підвищенню співпраці українського війська з формуваннями країн - членів НАТО та Європейського Союзу. «Наша мета повна взаємосумісність із збройними формуваннями країн – членів НАТО і Європейського Союзу», - сказав Президент. Зокрема, зауваживши, що було б необхідно продовжити співпрацю внутрішніх військ України з національною жандармерією Французької Республіки з метою створення на території України Міжнародного центру підготовки сил підтримання порядку.