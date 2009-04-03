Кияни знайшли засіб перешкодити будівництву біля Жовтневої лікарні

Громадськість Києва для остаточного припинення будівництва на території Жовтневої лікарні пропонує звести меморіал

Громадськість Києва пропонує звести меморіальний комплекс на місці будівництва на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні столиці для остаточного припинення її незаконної забудови.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

За словами лікаря, хоча Вищий господарський суд України і доручив Київраді скасувати її незаконні дозволи на оренду земельної ділянки, на якій розташована лікарня, і фактично заборонив будівництво, крапку у справі ставити ще рано. Як зазначила О.БОГОМОЛЕЦЬ, остаточно можна буде говорити про перемогу лише через місяць, коли закінчиться термін подачі скарги на рішення ВГСУ.

Але одночасно зі скасуванням, переконана вона, Київрада має ухвалити рішення про будівництво на цьому місці меморіального комплексу. О.БОГОМОЛЕЦЬ не відкидає того, що ситуація може повторитися - тобто землю віддадуть іншому забудовнику.

“Дуже важливо, щоби ці рішення (про скасування землевідведення і будівництво меморіалу - УНІАН) були винесені одночасно”, - підкреслила О.БОГОМОЛЕЦЬ. За рішенням та проханням лікарні, додала вона, на цьому місці буде пам’ятник лікарям, які боролися з епідеміями і людям, які загинули від епідемій. Адже на тих місцях, пояснила лікар, стояли бараки людей, які помирали від чуми і холери в XIX, XVIII і XVII століттях.

Як повідомляв УНІАН, забудовником території Олександрівської лікарні є компанія “Житло-Буд”, якій рішенням сесії Київради від 10 липня 2003 року було передано земельну ділянку площею 0,45 га на території медзакладу під забудову.

Будівельні роботи на території лікарні активізувались у 2007 р., після чого активістами були організовані цілодобові чергування з метою не допустити продовження зведення тут багатоповерхівки. У свою чергу наукова спільнота України направила офіційне звернення прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з проханням захистити Олександрівську лікарню від забудовників, припинити руйнацію дендропарку ім. О.О.Богомольця та негайно створити на його території меморіал.

Паралельно справа розглядалась низкою судів.

Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням від 31 березня 2008 р. зупинив зведення житлового будинку на території лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями.

За даними першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Житло-Буд" в односторонньому порядку прийняло рішення зупинити зведення житлового будинку на території Жовтневої лікарні.

Разом з тим, д.м.н., заслужений лікар України, професор Київського Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, директора Інституту дерматології і косметології О.БОГОМОЛЕЦЬ в листопаді минулого року заявляла, що зупинене будівництво на території Олександрівської лікарні знову відновилось під виглядом зведення підпірної стінки одного зі схилів на цій території. Забудовником було вирубано на території існуючого парку ім. Богомольця 226 дерев.

Щодо ситуації з забудовою території цієї лікарні є 4 доручення Президента України.

17 березня ц.р. Вищий господарський суд України задовольнив касацію Олександрівської (Жовтневої) лікарні і скасував рішення Київради про землевідведення на її території.