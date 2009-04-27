Оніщук підпише від імені України Європейську конвенцію з усиновлення дітей

27 квітня міністр юстиції України Микола ОНІЩУК відбув з робочим візитом до м. Страсбург (Франція) з метою підписання від імені України Європейської конвенції з усиновлення дітей (переглянутої).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, конвенція була схвалена у травні 2008 року на 118-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи та відкрита для підписання 27 листопада 2008 року.

Конвенція 2008 року запропонувала державам оновлені принципи усиновлення та механізм співробітництва держав та їх компетентних органів з метою забезпечення здійснення усиновлення з урахуванням найвищих інтересів дитини. Зазначена конвенція підготовлена на заміну існуючої Конвенції Ради Європи з питань усиновлення 1967 року, яка не набула поширення протягом більш як сорока років з часу її прийняття. На сьогодні оновлену конвенцію підписали 7 держав-членів Ради Європи: Бельгія, Великобританія, Вірменія, Данія, Ісландія, Норвегія і Фінляндія.

М.ОНІЩУК був уповноважений на підписання Європейської конвенції з усиновлення дітей (переглянутої) розпорядженням Президента України від 12 березня 2009 року.

Крім того, у ході візиту українського міністра до Страсбурга заплановано проведення низки зустрічей на рівні керівних посадових осіб Ради Європи. Зокрема, плануються робочі зустрічі з керівництвом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), доповідачами по Україні Моніторингового комітету ПАРЄ, Головою Європейського суду з прав людини, керівництвом секретаріату Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії), виконавчим секретарем Групи держав проти корупції (GRECO) тощо.

Під час зустрічей планується обговорення актуальних питань у сфері юстиції - судової реформи в Україні, реформи кримінальної юстиції, реформування в Україні органів прокуратури та інших питань.