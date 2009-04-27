Угода про прикордонний рух між Україною та Польщею запрацює у травні

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що угода про місцевий прикордонний рух між Україною та Польщею набуде чинності у травні.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Маємо сподівання, що ще в травні ця угода набуде чинності», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Речник нагадав, що 25 лютого Кабінет міністрів України підтвердив угоду з урядом Польщі про правила місцевого прикордонного руху. 30 березня МЗС України надіслало ноту польській стороні, якою підтвердило, що Україна звершила внутрішньодержавні процедури з набуття чинності угоди про правила місцевого прикордонного руху.

Таким чином, зазначив В.КИРИЛИЧ, українська сторона завершила всі необхідні внутрішні процедури, передбачені законодавством у зв’язку з необхідністю набуття зазначеною угодою чинності.

Він наголосив, що за інформацією посольства України в Республіці Польща, парламент Польщі також підтвердив угоду про правила місцевого прикордонного руху.

За словами В.КИРИЛИЧА, процедурою передбачено, що після підтвердження цієї угоди парламентом Польщі, її має підписати президент. Крім того, президент і прем’єр-міністр мали б підписати декларацію, яка засвідчить, що угода остаточно підтверджена. Після цього, повідомив В.КИРИЛИЧ, Польща має повідомити Україну нотою про завершення внутрішньодержавної процедури, українська сторона у відповідь має підтвердити, що одержала таку ноту і назвати дату можливого набуття чинності цієї угоди.

Він зазначив, що датою стає десятий день після надсилання ноти відповіді польської сторони.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі запевняють, що внутрішньодержавні процедури погодження Угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною та Польщею будуть завершені найближчим часом, і до 1 червня поточного року документ набуде чинності.

Довідка УНІАН. У березні минулого року Україна та Польща домовились про встановлення 50-ти км зони малого прикордонного руху, але були змушені зменшити зону через зауваження Європейської комісії, згідно з розпорядженням якої максимальна зона малого прикордонного руху може бути 30 км.