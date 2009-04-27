Посадовець Тернопільської ОДА попався на хабарі

Правоохоронці задокументували факт отримання хабара у 1,5 тисячі гривень керівником одного з підрозділів Тернопільської облдержадміністрації.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ. За його словами, чиновник вимагав і отримав гроші за сприяння в реалізації автомобіля обладміністрації. “Цей факт задокументовано відеозйомкою. Як тільки буде порушено кримінальну справу, більш детально поінформую про обставини”, – сказав він.

Загалом, за його даними, у 1-му кварталі правоохоронці Тернопільщини викрили майже 50 фактів хабарництва. “У нас таких сум як в Криму чи Київській області по 5-10 млн. немає. Середній розмір хабара склав 36 тис грн.”, – зауважив В.МАКСИМОВ. Найбільший задокументований цьогоріч хабар становив 170 тис грн. Цю суму вимагав та отримав наприкінці березня голова одного з сіл Теребовлянського району за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,4 га. За фактом вимагання та отримання хабара стосовно сільського голови порушено кримінальну справу.