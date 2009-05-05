Президент зупинив постанову щодо використання пожертв на зарплату бюджетникам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабінету міністрів від 14 квітня 2009 року, якими дозволялось спрямовувати добровільні добродійні внески та пожертви від юридичних і фізичних осіб на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ і навчальних закладів освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання.

Про це йдеться в указі глави держави від 30 квітня 2009 р., розміщеному сьогодні на його офіційному сайті.

Одночасно В.ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання щодо цієї постанови уряду.

Глава держави зауважує, що відповідно до частини другої статті 4 Закону «Про благодійництво та благодійні організації», конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються лише благодійниками і статутами благодійних організацій.

Відтак, вважає Президент, Кабінет міністрів, видавши цю постанову, врегулював питання, що належить до сфери законодавчого регулювання, чим фактично перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка за статтею 75 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади та за пунктом 3 частини першої статті 85 Основного Закону держави уповноважена приймати закони.