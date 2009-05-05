Симоненко пропонує провести референдум щодо членства України у НАТО і ЄЕП

Зареєстровано проект постанови

Народний депутат, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України проект постанови “Щодо призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно членства України в Організації Північноатлантичного договору та участі у Єдиному економічному просторі”. Відповідний проект постанови зареєстровано на офіційному сайті парламенту.

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