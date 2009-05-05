Рух «За Україну!» планує оскаржити рішення Кабміну

Київ. 5 травня. УНІАН. Представники Громадського руху «За Україну!» готують позов до адміністративного суду щодо оскарження постанови Кабінету міністрів № 366 від 14 квітня, згідно з якою з 1 травня майже втричі зростають пенсійні відрахування для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадського руху «За Україну!» з посиланням на інформацію народного депутата Ксенії ЛЯПІНОЇ.

«Я переконана, що дія постанови не буде тривалою, бо вона незаконна і ми її відмінимо через інструмент адміністративного оскарження. Зараз ми готуємо позов до адміністративного суду», - сказала К.ЛЯПІНА, додавши, що рух «За Україну!» також звернеться до Президента України із пропозицією скасувати цю постанову уряду.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, економічний аналіз показує, що дія цієї постанови змусить багатьох підприємців закрити свою діяльність і перейти у сферу тіньової економіки, що значно зменшить надходження до бюджету. «Особливо гостро це відчують місцеві бюджети, бо саме надходження від податку з підприємців суттєво їх укріпляло», - зауважила вона.

Народний депутат також нагадала, що зараз триває збір підписів на підтримку вимоги Руху „За Україну!” припинити спроби збільшити податки та збори з малих підприємців. «Ця підписна кампанія продемонструє уряду, що малі підприємці здатні боротися за свої права», - підкреслила К.ЛЯПІНА, додавши, що зібрані підписи будуть додатковим аргументом у адміністративному суді і налаштують на відповідний лад політичні сили Верховної Ради. «Щоб уряду не було великої спокуси протягнути все це через парламент, а тоді вже відмінити свою незаконну постанову», - наголосила вона.