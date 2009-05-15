Україні рекомендують активніше врегульовувати суперечки у рамках СОТ

Україні потрібно активніше користуватися механізмом врегулювання суперечок, що діє у рамках Світової організації торгівлі, для захисту інтересів національних виробників на іноземних ринках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, підбиваючи підсумки першої річниці членства України у СОТ, що виповнюється 16 травня.

А.ГОНЧАРУК зауважив, що при всіх позитивних наслідках першого року повноправного членства України у СОТ проявились і сфери, в яких спостерігається відсутність активних дій, необхідних для отримання національними виробниками усіх переваг від членства в цій організації. ”Не дивлячись на існування такого потужного інструменту захисту своїх інтересів на іноземних ринках, як механізм врегулювання суперечок СОТ, Україна ним фактично не користується”, - зазначив він.

При цьому заступник глави Секретаріату Президента вважає малоймовірною ситуацію, за якої жоден український виробник-експортер не відчував би на собі дискримінаційних дій з боку іноземних держав-членів СОТ.

Він вважає, що у цьому контексті потрібно вжити низку заходів. Зокрема, розробити механізм моніторингу та інформування державних органів про дискримінацію українських експортерів на ринках країн-членів СОТ з метою захисту, в разі обґрунтованості, інтересів українських компаній через ефективне використання механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ, розробити спеціальну процедуру для українських виробників, в рамках якої вони могли б подавати офіційні заявки щодо розгляду питань про торговельні бар`єри проти їхньої продукції у країнах-членах СОТ.

Також необхідно забезпечити проведення аналізу всіх застосованих проти України торговельно-обмежувальних заходів у країнах-членах СОТ на відповідність нормам і правилам організації, забезпечити проведення поточного аналізу триваючих антидемпінгових розслідувань та інших торговельно-обмежувальних заходів проти української продукції на відповідність процедур, ходу і практики таких розслідувань нормам і правилам організації.

Крім зазначеного, нагальною потребою на новому етапі членства України у СОТ залишається розробка механізму співробітництва між державними органами та діловими колами з метою визначення та відстоювання інтересів національних виробників при проведенні переговорів щодо доступу української продукції і компаній до ринків країн-кандидатів на вступ до СОТ.

Крім цього, у Секретаріаті Президента наполягають на створенні системи моніторингу імпортно-експортних потоків по всіх групах товарів з метою оперативного реагування (застосування торговельно-обмежувальних заходів тощо) на збільшення імпорту, яке загрожує завдати або завдає шкоди галузям української економіки.