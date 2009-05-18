МОЗ дав команду на використання несертифікованої вакцини

Екс-міністр у справах сім’ї, молоді та спорту, народний депутат України Віктор КОРЖ відкидає звинувачення щодо причетності до закупівлі 9 мільйонів доз індійської вакцини проти кору та краснухи.

В інтерв’ю УНІАН він наголосив, що свого часу команда уряду Віктора ЯНУКОВИЧА дійсно прийняла рішення про співпрацю з ЮНІСЕФ та підписала рамкову угоду стосовно додаткової імунізації проти кору та краснухи. Екс-міністр зазначив, що не сумнівається у правильності цих дій.

“Як лікар та цивілізована людина, я чітко розумію, що альтернативи вакцинації немає. Завдяки вакцинам вдалося подолати такі страшні інфекційні хвороби як чума та віспа. Щеплення врятувало життя мільйонам людей у всьому світі. Тому, зважаючи на думку фахівців, які передбачали імовірне зростання рівня захворюваності на кір та краснуху в Україні найближчими роками, була підписана рамкова угода щодо подолання цих інфекцій. Однак ще раз підкреслюю – угода була рамкова, така, що визначала концептуальні засади, і у загальних термінах регламентувала нашу співпрацю”, – зазначив В.КОРЖ.

За його словами, у даній угоді не було жодного слова про те, якою саме вакциною імунізуватимуть українців, ані про кількість доз, ані про віковий контингент, який охопить масова вакцинація тощо, натомість було визначено, що необхідно дослідити наявний імунітет у населення.

“У рамковій угоді, зокрема, не оговорювалося, чи буде це щеплення диференційоване, чи масове. Рішення про майже стовідсоткове охоплення української молоді віком від 17 до 29 років було прийнято теперішнім керівництвом МОЗ (до речі, і досі жоден фахівець Міністерства охорони здоров’я не довів ні прокуратурі, ні Тимчасовій слідчій комісії ВР, ні академії медичних наук, чому саме цей віковий контингент, це дуже непросте питання). Так само, як і рішення щодо кількості доз – 9 мільйонів та країни-виробника вакцини - Індії”, – повідомив В.КОРЖ.

Народного депутата особливо обурює, що було обрано препарат, який не пройшов процедуру сертифікації, узаконювання, не набув дозволу використання у нашій державі. “У вакцинальній кампанії була використана вакцина, яка не пройшла відповідних дозвільних процедур, яка не пройшла клінічних випробувань, що є обов’язковим у нашій країні. Відтак міністр і його перший заступник не мали жодного права давати дозволу на її використання. Як наслідок - щеплення цією вакциною призвело до загибелі підлітка та до поствакцинальних ускладнень та реакцій у 208 осіб”, – наголосив В.КОРЖ.

На його думку, якщо екстраполювати цю ситуацію на мільйони українців, складно навіть передбачити, скільки було б ускладнень та смертельних випадків, з огляду на те, що планували вакцинувати 9 мільйонів осіб. “Тоді б ми мали тисячі молодих українців на лікарняних ліжках і, не виключено, вже не один летальний випадок. Якщо це вважають нормальною ситуацією у нашому Міністерстві охорони здоров’я, то я категорично з цим не погоджуюся”, – зазначив В.КОРЖ.

Народний депутат звернув увагу на те, що у постанові уряду стосовно масової імунізації є чіткий пункт про те, що при складанні остаточних списків для щеплень слід врахувати наявний стан імунітету в даній віковій групі.

“Власне державне підприємство МОЗ та обласні управління охорони здоров’я отримали таке доручення. Було виявлено, що близько 80% контингенту віком від 17 до 29 років мають стійкий імунітет до кору та краснухи внаслідок чи то перенесеної хвороби, чи дворазових щеплень. Тобто потребували щеплення лише 20 % молодих людей. До того ж і наші фахівці , і зарубіжний досвід свідчать, що у світі давно використовується диференційована вакцинація, тобто щеплення роблять лише тим, хто цього потребує", - каже депутат.

За його словами, "не треба бути великим медиком, щоб розуміти: якщо у людини великі титри відповідних антитіл, коли є імунітет, то введення додаткових чужорідних білків антигенів чи бактеріально-вірусних компонентів призводить до, щонайменше, алергічної або іншої непередбаченої імунологічної реакції”.

Як наголосив В.КОРЖ, більшість фахівців схиляються до думки, що додаткова імунізація з наявним імунітетом може призвести до віддалених або миттєвих реакцій. “Коли ми ставили питання до керівництва МОЗ, чи враховували ці дані щодо імунологічних перевірок в регіонах перед початком імунізації, відповідь була – ні, не враховували. Натомість була дана команда до повальної, тотальної вакцинації”, – сказав В.КОРЖ.

Народний депутат також звернув увагу на те, що остаточна доля індійської вакцини від кору та краснухи наразі не відома.

“У мене є дані, які поки не розголошують, - від цієї вакцини вже відмовилася Всесвітня організація охорони здоров’я і кілька країн з різних континентів, навіть країни третього світу, яким пропонували цю вакцину. Це дуже важливе питання для нашої країни. Певно, Україна має її утилізувати. Але чи знайдуться на це кошти?”, – резюмував В.КОРЖ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня 2008 р. старшокласник з Краматорська після щеплення від кору й краснухи, зробленої напередодні, помер в реанімації. 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи.

При цьому міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ у листопаді 2008 року заявив, що вакцинація від кору в Україні не буде відновлена, доки не буде гарантована безпека цього процесу.