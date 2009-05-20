Українські експерти і правозахисники схвалюють прийняття закону про заборону грального бізнесу

Директор міжнародного гуманітарного центру «Розрада», міжнародний експерт з гендерних питань Валентина БОНДАРОВСЬКА та голова міжнародної ліги захисту прав громадян Едуард БАГІРОВ схвально ставляться до прийняття Верховною Радою закону «Про заборону грального бізнесу в Україні.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, зокрема, В.БОНДАРОВСЬКА зауважила, що через неконтрольованість грального бізнесу з боку держави українське суспільство опинилося на краю соціальної катастрофи, а прийняття цього закону є початком її подолання. «Держава зробила величезні помилки, дозволивши розташування де тільки можна гральних автоматів. Але той крок, який зробила Верховна Рада і уряд, є важливим, хоча і з запізненням», - сказала вона.

При цьому В.БОНДАРОВСЬКА звернула увагу на те, що бажання людини отримати гроші легким шляхом завдяки гральним розвагам у подальшому не зможе зупинити людину, оскільки вона потрапляє у залежність і цю хворобу, яку ще називають ігроманією, вилікувати неможливо.

У свою чергу, Е.БАГІРОВ погодився з думкою В.БОНДАРОВСЬКОЇ, зауваживши, що рішучі кроки з боку держави стосовно упорядкування грального бізнесу «краще зробити пізно, ніж ніколи». У той же час, він зауважив, що не проти гральних закладів, але їхня діяльність повинна жорстко контролюватися та регламентуватися. При цьому він висловив сподівання, що Президент України підпише прийнятий Верховною Радою закон. У той же час, правозахисник зауважив, що «те, що ми сьогодні маємо (ситуацію в гральному бізнесі – УНІАН), це проблеми минулих років, минулих урядів і президентів.

Говорячи безпосередньо про людей, які потрапили в залежність від грального бізнесу, Е.БАГІРОВ зазначив, що за родом діяльності йому доводиться чимало спілкуватися з особами, які переступили межу закону. Серед таких осіб, як зазначив Е.БАГІРОВ, є й ті, хто скоїв злочин саме через те, що були необхідні гроші для гри.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 7 травня припинив дію ліцензій гральних закладів на один місяць. Пізніше, 15 травня, парламент прийняв закон про заборону грального бізнесу та участі в азартних іграх. За ухвалення Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» проголосували 340 з 442 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.