Матір та син заволоділи виробничою базою підприємства вартістю 13 млн. грн.
14:02, 30 червня 2009Право
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Кримінальні таланти Дніпропетровщини
У Дніпропетровській області викрито приватних підприємців – матір і сина, які у жовтні 2006 року, зловживаючи довірою директора приватного підприємства, заволоділи виробничою базою цього підприємства вартістю 13 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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