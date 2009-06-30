Матір та син заволоділи виробничою базою підприємства вартістю 13 млн. грн.

У Дніпропетровській області викрито приватних підприємців – матір і сина, які у жовтні 2006 року, зловживаючи довірою директора приватного підприємства, заволоділи виробничою базою цього підприємства вартістю 13 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.