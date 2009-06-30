З 1 липня мобільні підлягатимуть обов‘язковій реєстрації

Після 30 червня реалізація мобільних терміналів (мобільних телефонів), коди IMEI яких відсутні в узагальненій базі даних автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів ДП «Український державний центр радіочастот» (УГЦР), заборонена. Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДЦР.

У разі відсутності коду IMEI мобільного телефону, що купується, в узагальненій базі, в УДЦР радять «у жодному випадку не купувати такий телефон, незважаючи на всі аргументи й обіцянки продавця».

Як відомо, покупець може дізнатися про наявність коду IMEI мобільного телефону, що купується, в узагальненій базі через Інтернет, звернувшись на сайт УДЦР й за допомогою SMS.

Як наголошується в повідомленні УДЦР, Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв встановлено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ) від 05.02.2009 р. №1339. Зазначений порядок передбачає їх облік за кодами IMEI в узагальненій базі даних, яку веде УДЦР. При цьому рішенням НКРЗ передбачено, що після 30 липня оператори мобільного зв`язку підключатимуть нові мобільні телефони абонентів лише за умови наявності їх кодів IMEI в узагальненій базі даних.

Якщо покупець все ж таки придбає телефон, код IMEI якого відсутній в узагальненій базі даних, за даними УДЦР, оператор мобільного зв`язку, в разі першої спроби підключення такого телефону до мережі після 30.07.09, надішле абоненту SMS-повідомлення з попередженням про відключення цього мобільного телефону від мережі через три місяці. При цьому слід зазначити, що під час підключення цього апарату його код IMEI заноситься в так званий «сірий список», який ведеться в узагальненій базі даних. При цьому, як наголошується в повідомленні, «тимчасове відключення з повторним підключенням терміналу до мережі цього або іншого оператора не зупиняє відлік тримісячного терміну». Протягом трьох місяців абонент, за наявності визначених законодавством підстав, «може подати в УДЦР документи на внесення цього телефону до «білого списку» узагальненої бази даних або через три місяці цей телефон буде внесено до «чорного списку» і його подальше використання в мережі операторів мобільного зв`язку України стане неможливим», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону й служить для його ідентифікації в мережі оператора.

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