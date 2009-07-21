В Умані затримали викрадачів авто

Вінниця. 21 липня. УНІАН. Працівниками карного розшуку Головного управління МВС України у Вінницькій області затримано злочинну групу з п’яти осіб, жителів м. Умань Черкаської області та Київської області, які підозрюються в незаконному заволодінні транспортними засобами на території 4 областей України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, чоловіки, віком від 25 до 34 років, займалися викраденням автомобілів на території Хмельницької, Вінницької, Київської та Кіровоградської областей.

За словами заступника начальника карного розшуку полковника міліції Івана СТЕФАНЦОВА, зловмисники для досягнення мети використовували новітні електронні технології, а для вдосконалення своїх "навичок" їздили закордон «на навчання». Зловмисники діяли за відшліфованою схемою: коли власник закривав своє авто, вони знаходились неподалік та за допомогою комп’ютера сканували частоту дії пульту сигналізації. Як тільки автомобіль залишався без нагляду власника, викрадачі за допомогою брелоку-сигналізації з легкістю заволодівали автомобілем.

Таким чином тільки на Вінниччині за останні два роки було угнано 6 легковиків та мікроавтобусів.

Наразі члени злочинної групи заарештовані.