У Ющенка «розшифрували» рапорт Пенсійного фонду

Пенсійний фонд виконав власні планові показники з надходжень завдяки урядовим запозиченням з Державного бюджету.

Про це говориться в аналітичній записці щодо фінансового стану Пенсійного фонду України за січень-липень 2009 року Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента, переданій агентству УНІАН.

У записці зазначається, що планові показники дохідної і витратної частин бюджету за січень-липень 2009 року, за якими звітує Пенсійний фонд, істотно змінено порівняно з тими, що були надані фондом у березні цього року. Так, плановий показник загальної суми доходів зменшено з 88 085 до 80 879 млн. грн. (на 8,2%), власних доходів з 60 338 до 53 502 млн. грн. (на 11,3%), загальної суми витрат – збільшено з 94 280 до 94 999 млн. грн. (на 0,8%).

«Зазначені зміни дали можливість Пенсійному фонду відрапортувати про виконання планових показників. Проте, виходячи з планових показників, які були надані раніше, невиконання становило б за загальною сумою доходів – 4,6%, за власними доходами – 6,1%», - говориться в документі.

Зазначається також, що виконання зобов`язань щодо пенсійних виплат стало можливим за рахунок одержаних Пенсійним фондом позик з державного бюджету. На покриття дефіциту Фонд одержав з бюджету позики в сумі 20,0 млрд. грн., а погасив, враховуючи залишок боргу попереднього року (1,3 млрд. грн.) - 11,5 млрд. грн. Станом на 1 серпня 2009 року заборгованість Фонду перед Державним бюджетом за одержаними позиками становить 9,8 млрд. грн.

«За січень-липень залишок коштів бюджету Пенсійного фонду на кінець звітного періоду зменшився більш як у 3 рази (з 3,5 до 1,0 млрд. грн.). Це є критичним з огляду на те, що в бюджеті Пенсійного фонду не передбачено резерву коштів для поточних потреб», - говориться в записці.

«Необхідно невідкладно вжити дієвих заходів, зокрема, щодо недопущення зростання заборгованості із заробітної плати, недоїмки до Пенсійного фонду, невиконання графіка погашення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», - рекомендують в Секретаріаті Президента.

Як повідомляв УНІАН, згідно з обнародуваними головою правління Пенсійного фонду Олексієм ЗАРУДНИМ 4 серпня ц.р. даними, обсяги власних надходжень до Пенсійного фонду за 7 місяців 2009 року (січень-липень) становили 105,9%. За його словами, у ПФ немає зменшення власних доходів, порівняно з аналогічним періодом минулого року.