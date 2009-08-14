Мінфін вважає, що грошей на охорону здоров'я вистачає?

Міністерство фінансів України пропонує наступного року зберегти фінансування охорони здоров`я на рівні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я Валерій БІДНИЙ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні коефіцієнт поправки, запропонованої Мінфіном, складає 1,5, тобто, спостерігається незначне збільшення», - сказав В.БІДНИЙ.

Заступник міністра нагадав, що консолідований бюджет 2009 року передбачає виділення 30 млрд. грн. на фінансування охорони здоров`я, зокрема 4 млрд. грн. - безпосередньо з державного бюджету через Міністерство охорони здоров`я.