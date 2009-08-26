Тимошенко хоче створити у виконавчої влади антикорупційні відділи

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має намір створити в органах виконавчої влади - міністерствах, відомствах і обладміністраціях - спеціальні відділи внутрішнього контролю, головним завданням яких буде боротьба з корупцією.

Ініціатором нововведення виступив уповноважений Кабміну з питань антикорупційної політики Юрій СУХОВ, пише газета «Дело» (№ 132 від 26 серпня).

Проектом відповідної постанови уряду, який опинився у розпорядженні видання, пропонується підпорядкувати антикорупційні відділи безпосередньо прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО і уповноваженому Кабміну з питань антикорупційної політики.

У коментарі газеті Ю.СУХОВ повністю підтвердив інформацію про створення антикорупційних підрозділів. За його словами, зараз готується відповідна документація, паралельно йде узгодження з міністерствами і відомствами, і найближчим часом, сподівається він, Кабмін розгляне і затвердить відповідну постанову.

Тим часом, зазначає видання, не всі керівники відомств схвально поставилися до такої ініціативи. Одним із перших своє обурення висловив керівник Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСКИЙ, який вважає, що нова служба дублюватиме діяльність КРУ.

Проти створення антикорупційних відділів у себе виступили також і губернатори. Вони розцінили ідею Ю.ТИМОШЕНКО як її піар-хід перед президентськими виборами.

Проте зупинити процес буде непросто. Перший крок у реалізації ідеї створення антикорупційних відділів у кожному міністерстві і відомстві Кабмін зробить вже сьогодні. Як стало відомо газеті, на своєму засіданні 26 серпня члени уряду розглянуть постанову, згідно з якою жоден офіційний документ не буде прийнятий без санкції уповноваженого Кабміну з антикорупційної політики.

Керівників антикорупційних відділів і їх заступників, повідомив Ю.СУХОВ, призначатиме Кабмін за його поданням. Сама служба у кожному органі виконавчої влади буде підзвітна своєму керівникові і підконтрольна Кабміну. Вона матиме право самостійно ухвалювати рішення про проведення перевірок. Крім того, служба зможе проводити аудити із залученням підрозділів КРУ, здійснювати контроль за процесом формування бюджету відомства і витрачанням цих коштів, проводити аналіз ефективності роботи відомства.

«На даному етапі ми надіслали до 25 міністерств і відомств проекти створення відділів внутрішнього контролю і вже почали одержувати відгуки», - повідомив Ю.СУХОВ. За його словами, міністерства схвально поставилися до ідеї, зокрема Мінпраці і Мінвуглепром.

Як зазначає видання, питаннями боротьби з корупцією в Україні займаються спеціальні департаменти і управління, створені у структурах Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Державної митної адміністрації. Крім того, Головне контрольно-ревізійне управління проводить планові і позапланові перевірки усіх органів влади. Генеральна прокуратура України, у свою чергу, здійснює нагляд за всіма правоохоронними органами, які борються з корупцією.

Посада уповноваженого Кабміну з антикорупційної політики була введена урядом у квітні 2009 року. На цю посаду був призначений адвокат Ю.СУХОВ.