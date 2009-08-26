Найближчим часом почуємо про гучні справи щодо кримських чиновників

Новий начальник Головного управління МВС у Криму Геннадій МОСКАЛЬ обіцяє війну криміналітету на півострові і переконаний, що найближчим часом слід очікувати порушення гучних кримінальних справ щодо високих кримських чиновників.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№140 від 26 серпня).

«Тут є люди, нахабству яких навіть я дивуюся, хоча за свою міліційну кар`єру встиг багато чого побачити. Начебто вже все нормально було наприкінці 90-х, а зараз знову повилазили звідкись. Їм голову відрубаєш, а відрощують три – як у Змія Горинича», - сказав Г.МОСКАЛЬ. Разом з тим, він не назвав прізвищ тих, кого мав на увазі, порекомендувавши стежити за міліційними зведеннями.

Основною причиною свого призначення на посаду керівника кримської міліції Г.МОСКАЛЬ вважає те, що «криміналітет на півострові знову підняв голову». Одним з впливових людей Криму, за його словами, вважається кримінальний авторитет, депутат Верховної ради Автономної республіки Крим. «Яким іще в цій ситуації могло бути рішення уряду? Я працював у Криму в 1997-2000 роках і добре знаю місцеву ситуацію. Можливо, тому і призначили саме мене», - додав він.

Г.МОСКАЛЬ також підтвердив, що у міліції є матеріали щодо вищих посадовців Криму. «Крим унікальний у цьому плані регіон. У Радянському Союзі був так званий "синдром завскладом" – завідувач складом завжди одержував найменшу зарплату, десь із 70 рублів, ніколи не ходив у відпустку, але всі рвалися на цю посаду. І плинність кадрів на цій посаді була колосальна: одного посадять – одразу ж приходить інший, і його також через деякий час садили. Так і в Криму: бандит обов`язково лізе в політику, як раніше – у завідувачі складом. Якщо в деяких регіонах партійні вожді намагаються не допустити таких людей до влади, якось стежать за чистотою своїх рядів, то тут усе навпаки: що людина гірша, та більше на ній клейм, то вища у нього посада і місце в партійному списку. Це ненормально, і Крим необхідно від цього лікувати. Терапія тут уже не допоможе, необхідне лікування виключно хірургічним методом», - розповів Г.МОСКАЛЬ.

Він також підтвердив, що в першу чергу має намір зосередитися на розслідуванні старих «розстрільних» справ, а також убивств з використанням вибухівки. «Практично у всіх цих справах живими залишилися ті, хто стріляв останнім, – решта уже давно в могилах. Ті, хто стріляв останнім, і й замовниками цих убивств. А те, що вони зараз припудрилися, вдягнулися в Brioni і видають себе за респектабельних бізнесменів або депутатів, ще не означає, що вони не є бандитами. Для мене цілком очевидно: за кожним розстрілом 90-х років стирчать криваві руки деяких нинішніх "найбільш впливових" людей Криму», - відзначив Г.МОСКАЛЬ.

«Любові й злагоди між нами не буде. Антагонізм між міліцією і бандитами закладений за визначенням. Тому між нами буде лише жорстка конфронтація і війна. В рамках чинного законодавства, звісно», - додав новий начальник ГУ МВС у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Кабінет Міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.

23 серпня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив кримській міліції нового начальника.