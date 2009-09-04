В понеділок на міністра соцпраці Денисову подадуть до суду

У понеділок, 7 вересня, «низка крупних підприємців від Партії регіонів» звернеться до суду з позовом до міністра соціальної політики та праці Людмили ДЕНІСОВОЇ «за образу їх честі та гідності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, також фракція ПР вимагатиме відставки Л.ДЕНІСОВОЇ.

Г.ГЕРМАН нагадала, що Л.ДЕНІСОВА заявила про те, що власники підприємств, які є членами Партії регіонів, не виплачують заробітну плату робітникам своїх підприємств. За її словами, на вимогу Партії регіонів назвати прізвища підприємців, які не виплачують зарплат з тим, щоб негайно відреагувати, «пані ДЕНІСОВА не знайшлася, що сказати у відповідь і зазначила, що не так важливо називати прізвища».

Г.ГЕРМАН наголосила, що Партія регіонів вважає «такий крок міністра уряду ТИМОШЕНКО звичайним чорним піаром і спробою очорнити Партію регіонів та її підприємців».

Г.ГЕРМАН стверджує, що «на підприємствах, які належать «регіоналам», найвищі в Україні зарплати і платяться вони день в день».

«Якщо пані ДЕНІСОВА не знає таких фактів (невиплат зарплат – УНІАН), а просто вигадує їх, то вона повинна відповідати за свої слова», - додала народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВА провела брифінг, під час якого спростувала заяви Партії регіонів щодо можливості підвищення мінімальних зарплат і пенсій у 2009 р.

«Я пропоную роботодавцям спершу заплатити по зарплатних боргах, які в них є перед працівниками. А це понад 1 млрд. грн.», - зазначила міністр.