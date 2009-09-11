Прокуратуру займеться міліціонерами, які побили активіста молодіжної організації

У Донецьку в прокуратуру передані матеріали для оцінки дій співробітників міліції, які 3 серпня побили молодого чоловіка, активіста організації ”Спілка української молоді”, затриманого за розклеювання листівок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він зазначив, що по даному факту проводилося службове розслідування. «Я знаю, що ми всі матеріали передали в прокуратуру для ухвалення остаточного рішення щодо тих співробітників, які затримували або допустили якісь порушення», – сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Водночас він не сказав, які висновки зроблені після службового розслідування і підкреслив: «Всі питання – до прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку, в одному з районних відділень міліції правоохоронці побили 18-річного Степана ГОЛОВКА, затриманого за розклеювання листівок.

Як заявив кореспонденту УНІАН сам С.ГОЛОВКО, близько 5 години ранку 3 серпня його, а також 18-річного Олександра ШРАМКА і 16-річну Надію МИХАЙЛОВСЬКУ, під час розклеювання листівок біля будівлі обласної прокуратури затримав і доправив до РВВС наряд міліції. Всі молоді люди є членами Донецької обласної організації Спілки української молоді.

У розклеюваних листівках, зразок яких є у розпорядженні УНІАН, прокурора одного з районів міста Донецька закликають пояснити те, що він має цілий парк автомобілів, будинки й інші матеріальні блага, несумірні з його зарплатою. Також на листівці розміщена фотографія прокурора, передрукована з Інтернету.

Як повідомили затримані, в міліції у них відібрали мобільні телефони, особисті речі, не оформляючи протоколів вилучення. Потім, без оформлення адміністративного протоколу про затримання, до 11.30 проводили допити, очні ставки один з одним, розпитуючи про те, хто був ініціатором розклеювання листівок і звідки вони узялися.

С.ГОЛОВКО повідомив, що його «відвели в окрему кімнату в райвідділі міліції, заламали за спину руки і надягли наручники, а потім шість співробітників міліції по черзі стали завдавати йому удари долонями по обличчю і кулаками по голові». Хлопець показав кореспондентові УНІАН запечені краплі крові на джинсах і червоні сліди на зап`ястках.

За словами затриманих, після цього усіх трьох молодих людей у міліцейській машині відвезли в прокуратуру, де продовжували допитувати.

Під час допитів стало погано 16-річній Н.МИХАЙЛОВСЬКІЙ, і їй прямо в прокуратуру були змушені викликати бригаду «швидкої допомоги». Як повідомив кореспонденту УНІАН прибулий лікар, «дівчині стало погано внаслідок нервового зриву».

Заступник прокурора міста Олег СЮСАЙЛО відмовився коментувати цей інцидент кореспонденту УНІАН, який разом із заступником голови Всеукраїнського товариства ім. Тараса Шевченка Марією ОЛІЙНИК під`їхав до будівлі прокуратури. «Це не прес-конференція!» – заявив О.СЮСАЙЛО.

Водночас він пояснив М.ОЛІЙНИК, що молоді люди самі, «добровільно, своїм ходом приїхали в будівлю прокуратури, щоб дати свідчення» як свідки в одній із кримінальних справ.

Тільки близько 17.00 С.ГОЛОВКУ, О.ШРАМКУ і Н.МИХАЙЛОВСЬКІЙ видали на руки повістки про те, що вони з 14.00 до 17.00 перебували в прокуратурі внаслідок того, що їх викликали «для допиту як свідків у кримінальній справі № 26-26887». Також порушникам виписали квитанції на сплату штрафів у розмірі 51 грн. за розклеювання листівок у недозволених місцях і відпустили.

У прокуратурі С.ГОЛОВКО написав заяву про те, що в РВВС його побили міліціонери. Відповідно до закону, слідчий прокуратури І.ХАРЧЕНКО видав йому направлення на судово-медичний огляд на наявність тілесних ушкоджень і ступінь їх тяжкості, отриманих ним «у ході допиту як свідка з 9.00 до 10.00 в приміщенні РВ Донецького міськуправління ГУ МВС України в Донецькій області».

Близько 18.00 затримані вийшли з будівлі прокуратури й самостійно поїхали за своїми речами в райвідділ міліції, а потім до відділення судмедекспертизи лікарні ім. Калініна, де С.ГОЛОВКО пройшов медичний огляд.

За словами М.ОЛІЙНИК, яка супроводжувала молодих людей у райвідділ міліції, повертаючи речі затриманим, начальник РВВС визнав протиправність дій своїх підлеглих, порушення ними процесуальних норм і пообіцяв розібратися.