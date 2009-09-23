Семенюк просить перевірити законність дій прем`єра у питаннях приватизації

Секретар Політради СПУ, екс-голова Фонду державного майна України, депутат Верховної Ради України 2-5 скликань Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звернулася до керівника Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА і генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням здійснити перевірку дій прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, в яких «є ознаки злочину, передбачені статтею 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень)».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

«Звертаюся до вас з приводу захисту інтересів українського народу, що охороняються законом, держави, зокрема її економічної безпеки, оскільки вважаю, що дії прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у сфері приватизації і управління об`єктами державної власності є незаконними і завдають істотної шкоди державним інтересам», - йдеться у заявах соціалістки.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зазначає, що згідно із 19-ою статтею Конституції, органи державної влади, посадовці зобов`язані діяти тільки на підставі, у рамках повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України. Проте останнім часом прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО дані доручення на адресу ФДМУ, які «суперечать чинному законодавству», а саме:

розпорядження №33810 1-09 від 19.06.2009 щодо прискорення продажу пакету акцій ВАТ „Одеський припортовий завод”;

розпорядження №34860/3/1-09 від 08.07.2009 року, що стосується забезпечення проведення до 1 жовтня нинішнього року конкурсу з продажу акцій ОПЗ;

розпорядження №34860/3/1-09 від 08.07.2009 року з приводу забезпечення проведення до 1 грудня 2009 року продажу пакетів акцій обласних енергокомпаній.

Ці розпорядження, на думку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, видані всупереч вимогам ст.ст. 8, 19, п.5 ст. 116 Конституції України, законів України «Про управління об‘єктами державної власності» і «Про приватизацію державного майна», Указу Президента № 200 від 06.03.2008 року, яким введено в дію рішення РНБО від 15.02.2008 року «Про забезпечення національних інтересів і нацбезпеки у сфері приватизації і концептуальні засади їх реалізації”.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО підкреслила, що її звернення 22 вересня 2009 були підписані генеральним прокурором і головою Служби безпеки України, розпочата перевірка викладених фактів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакету акцій ОПЗ. Стартова ціна пакету становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод”.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

Окружний адміністративний суд Києва виніс три ухвали про заборону ФДМУ проводити конкурс з приватизації ОПЗ: за позовами екс-голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ВАТ «Азот» (Черкаси) і ВАТ «Дніпроазот».

22 вересня ФДМУ повідомив, що заявки на участь у конкурсі з приватизації ОПЗ подали ТОВ ”Азот-сервіс (Росія)”, ТОВ ”Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ ”Нортіма” (Україна).