Президент зупинив дію постанови Кабміну про утворення Урядової комісії з питань нацбезпеки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2009 р. «Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України».

Текст відповідного указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

У документі В.ЮЩЕНКО зазначає, що ця постанова Кабміну не відповідає положенням Конституції України.

Зокрема, він звертає увагу, що за Конституцією України Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних сил України, інших військових формувань; забезпечує національну безпеку; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; очолює Раду національної безпеки і оборони України тощо. Органом, який відповідно до Основного Закону держави здійснює координацію і контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, є Рада національної безпеки і оборони України.

Водночас ні Конституцією, ні законами, зокрема законами «Про основи національної безпеки України», «Про Кабінет Міністрів України», координація дій з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України не віднесена до повноважень Кабінету міністрів.

Тож, ураховуючи, що відповідно до законодавства уряд України може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи для забезпечення здійснення своїх повноважень, покладення постановою №1117 на консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів України зазначених завдань не відповідає Конституції України.

Включення до складу Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України голови Служби безпеки України, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України без їх згоди є, як зазначається в указі Президента, перевищенням передбачених Конституцією та законами України повноважень уряду.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.