Імпортерів зобов`язали надавати копію інвойсу при ввезенні товару в країну

Кабінет міністрів України зобов`язав імпортерів надавати копію інвойсу, завіреного митницею країни, з якої вивозиться товар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Це робиться для того, щоб уникнути схем оптимізації за зобов`язаннями по митних платежах», – пояснив І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Держмитслужба України неодноразово заявляла про те, що імпортери при ввезенні товару до України часто використовують для оптимізації платежів заниження вартості товарів, що імпортуються.

Інвойс (англ. invoice) — у міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставок і відомості про відправника і одержувача. Виписування інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється за передоплатою) у покупця виникає обов`язок оплати товару відповідно до зазначених умов.