Правозахисники вступилися за російського блогера

Кримінальне переслідування російського блогера Олександра ВОЛОДАРСЬКОГО за участь в перформенсі біля Верховної Ради України грубо порушує право людини на вираження поглядів.

Про це йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи, текст якої передано УНІАН.

Як сказано у заяві, перформенс відомого блогера О.ВОЛОДАРСЬКОГО та його анонімної партнерші, під час якого оголені учасники імітували статевий акт біля будинку Верховної Ради України, мав на меті ”привернути увагу суспільства до нетерпимого стану масових порушень прав людини в Україні, що мають місце як внаслідок ганебного законодавства, так і завдяки бездарній та непрофесійній роботі Національної експертної комісії з питань суспільної моралі”.

На думку правозахисників, обрані активістами форма і назва акції повністю відповідають загрозам українському суспільству та загальноєвропейському культурному простору внаслідок системних прогалин та недоліків українського законодавства, насамперед закону “Про захист суспільної моралі”. ”Тому критика влади і критика закону в даній ситуації є максимально захищеними Конституцією України та міжнародними договорами нашої держави”, - вважає Вінницька правозахисна група.

За словами правозахисників, все це мали знати та усвідомлювати співробітники МВС України, які, тим не менше, порушили відносно О.ВОЛОДАРСЬКОГО кримінальну справу за ст.296-2 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб», і затримали громадського активіста.

Як повідомляє Вінницька правозахисна група, наразі О.ВОЛОДАРСЬКИЙ утримується в ІТТ м. Києва, а на 15 годину 5 листопада в Печерському суді м.Києва очікується розгляд подання про обрання стосовно затриманого міри запобіжного заходу.

”Початок кримінального переслідування громадського активіста з боку МВС сам по собі свідчить про порушення міліцією засадничих принципів прав людини, є непропорційним обмеженням свободи вираження поглядів”, - сказано у заяві Вінницької правозахисної групи.

На думку правозахисників, дивними є також і обставини затримання О.ВОЛОДАРСЬКОГО, зокрема, ”викликає сумніви добровільність написання ним відмови від надання правової допомоги та від консульської допомоги країни його громадянської належності”.

Крім того, за даними вінницьких правозахисників, 3 листопада співробітники МВС України здійснили невдалу спробу затримати друзів О.ВОЛОДАРСЬКОГО, зокрема й активістів відомої російської групи «Війна».

Вінницька правозахисна група закликає негайно припинити кримінальне переслідування О.ВОЛОДАРСЬКОГО за мирну акцію протесту, ”пропорційну суспільним викликам, які пов‘язані із системними порушеннями прав людини на свободу вираження поглядів в Україні”.