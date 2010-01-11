25-річного житомирянина засуджено до довічного ув’язнення

Вироком Апеляційного суду Житомирської області за два вбивства та ряд крадіжок довічно ув’язнено 25-річного житомирянина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на заступника керівника відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Житомирської області Сергія ГОРОХОВА.

”Молодий чоловік не використав шанс змінити своє життя після того, як вже один раз потрапив під амністію”, - сказав С.ГОРОХОВ.

При цьому він уточнив, що у 2004-му році хлопця засудили за крадіжку на 1,5 року виправних робіт, однак тоді йому призначили випробувальний термін, звільнивши від відбування покарання. Крадій не витримав випробування, оскільки через кілька місяців знову скоїв крадіжку та був засуджений більш як на 4 роки. Просидівши там більше половини терміну, чоловік потрапив під амністію.

”Свій другий шанс розпочати нове життя злочинець також не використав, здійснивши дві крадіжки та два вбивства: спочатку він убив свого друга дитинства, а невдовзі позбавив життя знайомого”, - уточнив заступник керівника відділу прокуратури Житомирської області.

С.ГОРОХОВ додав, що саме після скоєння другого вбивства у серпні 2007 року зловмисника затримали правоохоронці при спробі втекти з місця злочину.

Наразі засуджений відбуває у в’язниці своє останнє покарання - довічне ув’язнення.