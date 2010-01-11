Азовські рибалки зажадали відставки голови Держрибгопу

Близько 500 азовських рибалок 10 січня в Генічеську Херсонської області провели мітинг з вимогою відставки голови Державного комітету рибного господарства України Миколи ШВИДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в херсонській громадській організації «Влада народу», яка виступила одним із організаторів мітингу.

Згідно повідомлення, рибалки вважають М.ШВИДЕНКА винним у руйнуванні рибної галузі України.

Також повідомляється, що рибалки привезли на мітинг 2 риболовецькі катери, які поставили перед будівлею Генічеської районної адміністрації.

“Рибалок Азовського моря вже майже не залишилося. Знайте, люди, що провина за нашу загибель лежить на совісті урядовців, які очолюють рибну галузь. На російсько-українській сесії з рибальства восени минулого року за ініціативою Держкомітету рибного господарства України було ухвалено рішення про заборону сіткового лову в Утлюкському лимані Азовського моря, заборонено вентері в морі і дозволено вилов тралами і неводами», - заявили в громадській організації «Влада народу».

Також мітингувальники зажадали дозволити вилов риби сітками і заборонити траловий вилов риби в Азовському морі.