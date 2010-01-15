В Україні впродовж двох місяців будуть проблеми із видачею закордонних паспортів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час прес-конференції у Тернополі міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, зумовлено це тим, що приватне підприємство ЄДАПС – єдиний виробник в Україні закордонних паспортів із полікарбонатною сторінкою (як одним із елементів захисту, що використовується в більшості країн) припинив видавати паспорти через заборгованість держави.

«Концерн не отримав коштів за грудень 2009 року, у зв’язку з цим оголосив бурхливу політичну війну уряду, вимагаючи коштів, в іншому випадку погрожує не видавати паспортів. В країні ж зараз напружена фінансова ситуація, кошти спрямовуються на виплату зарплат, пенсій, соціальних виплат, затримки є у всіх господарюючих суб’єктів. Казначейство не може зараз оплатити всю суму, натомість нам оголосили війну», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також повідомив, що він оголосив міжнародний конкурс на заміщення структури із виготовлення полікарбонатної сторінки. За словами глави МВС, взяти участь у конкурсі вже висловили бажання кілька закордонних фірм.

«За 1-2 місяці ми цю проблему врегулюємо. Дійсно, в цей період у людей будуть проблеми. Але краще пережити ці два місяці, ніж далі мати монополіста, який одним своїм бажанням може поставити на коліна всю країну. Це недопустимо для будь-якої країни, яка дбає про свою безпеку», – переконаний Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що для людей, які матимуть нагальну потребу виїхати за кордон (на лікування чи якісь трагічні події тощо), передбачена видача паспортів старого взірця із вклеєною фотокарткою, які вироблятиме державна структура. «Далі шукатимемо декілька фірм, щоб не було монополіста в цій галузі», – повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.