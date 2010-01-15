Тимошенко звітує Луценку, кого призначить генпрокурором?

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО у разі перемоги на президентських виборах не планує ініціювати призначення Віктора МЕДВЕДЧУКА генеральним прокурором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора під час прес-конференції у Тернополі.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, єдине, про що він запитав Ю. ТИМОШЕНКО перед тим, як почати агітацію за неї – чи розуміє вона важливість призначення радикально налаштованого на очищення країни генерального прокурора. «Вона сказала, що «так», і я почув декілька прізвищ. Зразу офіційно заявляю, що МЕДВЕДЧУКА там немає і бути не може. Це чергова побрехенька, яку запустив штаб ЮЩЕНКА, але яка є абсолютно недостовірною і юридично неможливою. Бо генпрокурором може бути лише особа, яка не менше 5-ти років пропрацювала в органах прокуратури», - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав, що його найбільшою мрією є призначення такого генерального прокурора, «який буде нещадно налаштований на покарання злочинців, з якого б політичного табору вони не виходили». «Як тільки по телевізору я побачу в прямому ефірі оголошення особливого вироку хоча би першим 5-тьом найбільшим злочинцям, які розікрали державу на десятки мільйонів, тоді я полегшено зітхну, і якщо мені запропонують піти у відставку, то радо зголошуся. Тоді я вже буду спати спокійно», - сказав Ю. ЛУЦЕНКО.

Наразі ж, за його словами, ситуація така, що «230 тис. справ ми можемо довести до суду, а 15 тис. посадових справ маємо віддати в прокуратуру, звідки потрапляють до суду десятки справ». «Усі найбільші злочинці, нами зафіксовані, всі найбільші посадові особи, які підозрюються у розкраданні у великих розмірах, – це все застрягає в Генеральній прокуратурі», - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО раніше заявляв, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО планує в разі своєї перемоги на виборах призначити генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.