МВС не володіє інформацією про загрозу життю лідерів виборчих перегонів

Міністерство внутрішніх справ України не володіє інформацією про загрозу здоров’ю та життю лідерів виборчих перегонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО.

«Я, як заступник міністра, не отримував інформації, що сьогодні є загроза комусь з авторитетних політичних діячів… І від спецслужб, зокрема, від СБУ це також не надходило», - сказав він.