МВС не володіє інформацією про загрозу життю лідерів виборчих перегонів
15:50, 08 лютого 2010Право
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СБУ також наводки не давала
Міністерство внутрішніх справ України не володіє інформацією про загрозу здоров’ю та життю лідерів виборчих перегонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО.
«Я, як заступник міністра, не отримував інформації, що сьогодні є загроза комусь з авторитетних політичних діячів… І від спецслужб, зокрема, від СБУ це також не надходило», - сказав він.
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