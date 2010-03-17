Візове законодавство України залишається недосконалим

Українське законодавство у сферах, що беруться до уваги Європейським Союзом в процесі переговорів про надання безвізового режиму, залишається суттєво недосконалим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження законодавчого забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною, яке представив на прес-конференції член Спільного комітету експертів з питань імплементації Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС Олександр СУШКО.

За його словами, темпи і якість законодавчої роботи за напрямками “міграційна політика”, “безпека документів”, “захист персональних даних”, “управління кордонами” та “антикорупційна політика” є незадовільними.

О.СУШКО зазначив, що робота над вдосконаленням відповідного законодавства вимагає скоординованих і систематичних зусиль з боку Кабінету міністрів, профільних міністерств, парламентських комітетів та Верховної Ради в цілому із залученням незалежних експертів як з України, так і з ЄС.

“Український парламент має продемонструвати політичну волю і деполітизований, системний та професійний підхід для заповнення прогалин у вітчизняному законодавстві для забезпечення свободи пересування для громадян України в Європі і світі”, - сказав він.

При цьому О.СУШКО зауважив, що впродовж останніх двох років Верховною Радою не ухвалено жодного важливого, відповідного європейським нормам документу у сфері безпеки документів, захисту персональних даних та міграційної політики. За його словами, ці сфери державної політики є ключовими для досягнення прогресу щодо скасування віз з боку ЄС.

Експерт вважає, що на сьогодні Україна законодавчо не готова до запровадження паспортів з біометричними даними, хоча технічна можливість для цього є. Він наголосив, що законодавче забезпечення переходу до сучасного стандарту біометричних паспортів і пластикових ідентифікаційних карток європейського зразка, створення єдиного реєстру документів громадян України із одночасним запровадженням ефективного законодавства із захисту персональних даних є невід’ємною умовою скасування візового режиму з боку ЄС.

Ще однією прогалиною в законодавстві, за словами О.СУШКА, є законодавство у сфері міграції. Насамперед, ідеться про необхідність ухвалення базового закону, який би визначав концептуальні підходити до здійснення міграційної політики.

Крім того, вітчизняне законодавство з питань менеджменту кордонів вимагає подальшого розвитку в напрямку створення сучасної системи інтегрованого управління кордонами з урахуванням Кодексу Шенгенського кордону та інших стандартів європейського права.

Дослідження буде представлено в профільних комітетах Верховної Ради, щоб привернути увагу народних депутатів до необхідності розв’язання існуючих проблем.

Дослідження проведене Центром миру, конверсії та зовнішньої політики та громадською ініціативою” Європа без бар’єрів” за підтримки міжнародного фонду “Відродження”.