Фракція БЮТ хоче спеціальну комісію з розслідування подій у Раді 27 квітня

Фракція БЮТ пропонує створити спеціальну комісію з розслідування подій у Верховній Раді 27 квітня, коли була ратифікована угода про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівник фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Та пропозиція (голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА - УНІАН), яка пролунала стосовно подій, які відбулись 27 числа, ми сприймаємо цю інформацію, як великий позитив. Що знову за столом консультацій ми можемо визначитись в своєму середовищі, як далі діяти в цьому відношенні, щоб не допустити ні розгляду цього питання в залі, а звичайно, щоб цього не відбулося, не допустити в подальшому таких подій», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, минулий тиждень, коли ВР розглядала не менш резонансні питання, показав, що депутати можуть вирішувати спірні питання за столом переговорів, тому минулого тижня не було жодного збурення в сесійній залі під час розгляду резонансних питань.

«Володимир Михайлович, прохання таке: дійсно, ми можемо в цій ситуації розібратися самі. У вас зібратися керівникам фракцій, зібратися фахівцям, створити спеціальну комісію для проведення власного розслідування», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, здійсненого групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

До ВР надійшло подання Генеральної прокуратури щодо надання згоди на притягання до кримінальної відповідальності А.ПАРУБІЯ та Ю.ГРИМЧАКА.

Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради В.ЛИТВИН зазначив, що ніхто не наполягає на швидкому розгляді подання ГПУ. За словами спікера, парламент має провести «серйозну політичну розмову і прийняти виважене рішення».