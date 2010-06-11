Засуджено колишнього міліціонера, який тяжко поранив прокурора

Вироком Апеляційного суду міста Києва до 6 років позбавлення волі засуджено Олександра МАЛАШКА за спричинення тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї прокурору відділу Генеральної прокуратури України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, у ході досудового та судового слідства встановлено, що 24 липня 2009 р. близько 22.00 засуджений (колишній оперуповноважений одного з райуправлінь міліції Києва, на момент вчинення злочину уже не працював в органах внутрішніх справ), перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння біля торгового кіоску на вулиці вул. Іскрівській в столиці, голосно розмовляв по мобільному телефону, вживаючи при цьому нецензурні слова та вів себе зухвало стосовно інших громадян, які стояли в черзі до кіоску. Потерпілий, знаходячись в цей час поруч з О.МАЛАШКОМ, зробив зауваження з проханням дотримуватися правил поведінки у громадських місцях. Злочинця це обурило, і на зауваження він почав голосно нецензурною лайкою висловлюватись на адресу потерпілого, погрожуючи застосувати насильство.

Конфліктна ситуація закінчилась тим, що засуджений дістав револьвер “МЕ-38 Magnum-4R”, калібру 4 мм, для стрільби патронами Флобера та з відстані трьох метрів двічі вистрелив у потерпілого та влучив у груди та голову. Одна з куль пройшла за 2 міліметри від серця, і тільки через вчасно надану кваліфіковану медичну допомогу чоловік залишився живий.

Завдавши тяжкі тілесні ушкодження, засуджений втік з місця події. Одними з чисельних очевидців цього злочину стали троє оперуповноважених райуправління міліції, на території якого сталася ця подія. Їм не вдалося одразу затримати О.МАЛАШКА, проте через кілька тижнів йому вже було пред’явлено обвинувачення.

Прокурор, який брав участь у розгляді справи орієнтував суд на призначення покарання за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України у вигляді 11 років позбавлення волі, але суд засудив О.МАЛАШКА за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ст. 70 КК України до 6 років позбавлення волі.

На даний час прокуратурою міста Києва підготовлено касаційне подання.