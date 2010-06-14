КС завтра оприлюднить рішення у справі про приватизацію житла

Завтра, 15 червня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 червня рішення у справі про безоплатну приватизацію житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, йдеться, зокрема, про рішення за конституційним зверненням громадянки Ганни ВЛАСОВОЇ щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», згідно з яким кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз, в аспекті питання, чи мають право громадяни двічі брати участь у приватизації державного житлового фонду.

Суб’єкт права на конституційне звернення обґрунтовує необхідність в офіційному тлумаченні наявністю неоднозначного його застосування судами загальної юрисдикції.

Початок о 10.00.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача Дмитра ЛИЛАКА.

Акредитація журналістів проводиться 14 червня до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.