У Харкові суд оштрафував ще двох учасників протесту проти знищення дерев у міському парку культури і відпочинку ім. Горького.

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат засуджених Аркадій БУЩЕНКО, 14 червня у Дзержинському районному суді Харкова відбулися судові засідання у справах Бориса ЗАХАРОВА - члена Харківської правозахисної групи і Геннадія КОВШИКА – активіста акцій протесту, які були затримані міліцією в парку ім. Горького 28 травня.

За словами адвоката, обох його підзахисних визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 185 Кодексу про адміністративні порушення (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції). Б.ЗАХАРОВА оштрафовано на 170 грн., Г. КОВШИКА – 136 грн.

Адвокат вважає рішення суду несправедливим і вказує на помилки, які, з його точки зору, мали місце.

«Я вважаю, що обставини справи свідчать про те, що тут взагалі немає складу правопорушення, яке передбачається статтею 185. Не було непокори вимогам міліції, оскільки ніяких вимог не було, людей просто хапали і везли в міліцію», - заявив А.БУЩЕНКО.

Він зазначив, що «люди покарані не за непокору міліції, а за те, що висловлювали свою громадянську позицію», і додав, що на рішення суду «обов’язково буде апеляція».

Як повідомляв УНІАН, 19 травня виконком Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив зрубати на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького 503 дерева.

20 травня на захист парку вийшли громадські активісти з вимогою припинити вирубку сторічних дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та без резолюції громадських слухань.

Впродовж двох тижнів на території парку відбувалися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Були встановлені намети, у яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці. Внаслідок сутичок кілька активістів були доправлені до лікарні.

За два тижні протистояння у Дзержинський райвідділ міліції Харкова потрапили близько 30 громадських активістів. Одного із захисників суд оштрафував на 150 грн. за опір правоохоронцям, Євген ХИЖНЯКОВ одержав три доби арешту, а 9 червня Дзержинський районний суд Харкова на 15 діб заарештував ще двох захисників парку – Дениса ЧЕРНЕГУ та Андрія ЄВАРНИЦЬКОГО.

Правозахисники проінформували про події навколо харківського парку Парламентську Асамблею Ради Європи і зараз чекають міжнародної відповіді.