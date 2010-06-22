Мер Тернівки застосував травматичний пістолет

Мер міста Тернівка Дніпропетровської області Євген БОНДАР застосував травматичний пістолет, захищаючись від хуліганів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За даними ЦГЗ, 20 червня мер Тернівки відпочивав разом з родиною на березі річки Вовча. Після того, як до нього і його близьких почала чіплятися компанія молодиків, Є.БОНДАР був змушений захищатися за допомогою пістолета травматичної дії і в результаті поранив одного з хуліганів. Після цього Є.БОНДАР сам викликав міліцію та „швидку”. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Органи міліції та прокуратури проводять розслідування. Кримінальну справу за фактом інциденту поки не порушено.