Мер Тернівки застосував травматичний пістолет
16:10, 22 червня 2010Право
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Захищаючись від хуліганів
Мер міста Тернівка Дніпропетровської області Євген БОНДАР застосував травматичний пістолет, захищаючись від хуліганів.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.
За даними ЦГЗ, 20 червня мер Тернівки відпочивав разом з родиною на березі річки Вовча. Після того, як до нього і його близьких почала чіплятися компанія молодиків, Є.БОНДАР був змушений захищатися за допомогою пістолета травматичної дії і в результаті поранив одного з хуліганів. Після цього Є.БОНДАР сам викликав міліцію та „швидку”. Постраждалий від госпіталізації відмовився.
Органи міліції та прокуратури проводять розслідування. Кримінальну справу за фактом інциденту поки не порушено.
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