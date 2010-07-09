БЮТ звернеться до КС щодо закону про референдум

Народні депутати від БЮТ звернуться з поданням до Конституційного Суду щодо закону про всеукраїнський референдум у разі його ухвалення Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ).

Водночас він спрогнозував, що Конституційний Суд буде затягувати з розглядом даного питання: “Знаючи наперед, що зроблено з Конституційним Судом України, можна прогнозувати, що суд не буде розглядати подання, знаючи, що це неконституційний закон».

С.МІЩЕНКО додав, що КС може ухвалити тільки одне рішення – «визнати цей закон у разі його ухвалення неконституційним, оскільки є кілька рішень КС, які вказують, що неможливо відмінити діючу Конституцію, а представники коаліції хочуть даним законом відмінити нинішню Конституцію шляхом референдуму».

Як сказав С.МІЩЕНКО, законопроект про референдум передбачає повернення в Україну президентської моделі правління. За його словами, парламент тоді стане «статистом, який ухвалюватиме незначні рішення».

С.МІЩЕНКО прогнозує, що в разі ухвалення закону 31 жовтня разом із виборами до місцевих органів влади буде проведено референдум, де ставитиметься питання не тільки про скасування політреформи, але й «буде запропонований проект змін до Конституції України, які посилюватимуть оту кучмівську модель Конституції, яка була відмінена».

Він наголосив, що даний законопроект не просто «небезпечний документ, а це бомба, яка підірве просто країну».

С.МІЩЕНО підкреслив, що в разі ухвалення закону і проведення референдуму щодо відміни політреформи і змін до Конституції уже не потрібно буде схвалення парламенту, оскільки за результатами референдуму рішення вступатиме в силу після оприлюднення його Центральною виборчою комісією.