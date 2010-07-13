СБУ під час одержання хабара затримала міліціонера

Працівники Управління Служби безпеки України в Чернігівській області спільно зі співробітниками відділу внутрішньої безпеки МВС викрили факт вимагання та отримання хабара міліціонером.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в області.

На ”телефон довіри” УСБУ в Чернігівській області надійшло повідомлення від жителя Талалаївського району про те, що працівник райвідділу міліції вимагає у нього 3 тис. грн. за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Правоохоронця затримали ”на гарячому” під час передачі частини коштів.

За матеріалами СБУ прокуратура Чернігівської області порушила проти міліціонера кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України. У справі триває розслідування.