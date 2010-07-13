За хабар затримано «охоронців» навколишнього середовища

У Херсонській області за одержання хабара затримано двох працівників Державного управління охорони навколишнього природного середовища.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МВСУ в області, хабар в розмірі 8 тис. грн. посадовцям дав директор товариства з обмеженою відповідальністю за зменшення штрафних санкцій за результатами проведення перевірки складського приміщення вказаного товариства, де зберігаються мінеральні добрива.

Районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального Кодексу України «Одержання хабара» (карається позбавленням волі на строк от 5 до 10 років).