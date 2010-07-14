До КС надійшло подання щодо конституційності політреформи 2004 року

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного Суду.

Відповідне подання надійшло 13 липня від 252 народних депутатів.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада України внесла зміни до Основного Закону, перетворивши Україну на парламентсько-президентську державу. Повноваження глави держави у порівнянні з його попередником дещо були обмежені. Відповідно до змін, Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

Уряд призначається Верховною Радою України. Зокрема, прем`єр-міністр призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду прем`єр-міністра України Президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, яка становить більшість у парламенті.

Депутати залишили за Президентом право призначати голів обласних державних адміністрацій. Також Президент матиме право зупиняти дію актів уряду з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду. Також зміни передбачають, що акти Президента України, видані в межах повноважень цієї Конституції, скріплюється підписами прем‘єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.