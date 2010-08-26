Луценко заявляє про високу ймовірність арешту Турчинова

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про високу вірогідність арешту Олександра ТУРЧИНОВА - одного з найближчих соратників лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив в коментарі газеті "Сегодня" (№185 від 26 серпня).

"Останнім часом Генпрокуратура вирішує лише одне завдання - шукає компромат на Олександра ТУРЧИНОВА, і вірогідність його арешту висока". - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, арешти екс-глави Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і колишнього першого заступника керівника НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА пов`язані з наміром влади "знайти компромат" проти найближчих соратників Ю.ТИМОШЕНКО.

"Саме з цією метою раніше й були затримані чиновники Кабміну Юлії Володимирівни. Судіть самі. При ТИМОШЕНКО всі ці люди працювали в державних органах, які вели листування з Олександром ТУРЧИНОВИМ. А зараз їх, мабуть, намагаються змусити дати проти нього свідчення", - припустив Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО також вважає цілком реальною загрозу арешту О.ТУРЧИНОВА. "Заарештовувати ТИМОШЕНКО владі невигідно з огляду на електоральну підтримку, але при цьому вони робитимуть усе, щоб обмежити свободу людей, які були навколо неї", - цитує газета слова С.ВЛАСЕНКА.

"Звичайно, якщо ТУРЧИНОВА заарештують, це буде великий удар по ТИМОШЕНКО. Адже ТУРЧИНОВ контролював партію значно більшою мірою, ніж вона сама", - вважає політолог Віктор НЕБОЖЕНКО.

Тим часом, у Партії регіонів припускають, що БЮТ навмисно поширюють чутки про можливий арешт, аби створити імідж переслідуваної опозиції. "Вони спеціально роздувають скандал, щоб хоч якось підняти свій рейтинг перед місцевими виборами", - цитує газета слова першого заступника керівника фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.