Експерт заявляє про сумнівність з юридичної точки зору оскарження ліквідації райрад у Києві

Оскарження внесених Верховною радою України змін до закону «Про столицю України – місто-герой Київ» в адміністративному суді є сумнівним з юридичної точки зору.

Про це в коментарі УНІАН заявила партнер адвокатського об’єднання «АКТІО», кандидат юридичних наук Вікторія ТІСНОГУЗ.

«З юридичної точки зору, з огляду на внесені до Закону про столицю зміни, вказане рішення Київради є цілком обґрунтованим, тож перспективи його оскарження до адміністративного суду виглядають досить сумнівно», - сказала В.ТІСНОГУЗ.

На її думку внесені до Закону про столицю зміни фактично нівелювали положення рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2001 від 13 липня 2001 року, якими визначалися обмеження повноважень Київради щодо ліквідації районних рад. Нагадаємо, що саме на це рішення КСУ спиралися захисники існування райрад у столиці.

«Звичайно, у захисників райрад у якості правових аргументів ще залишилися положення Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка визначає принцип субсидіарності, тобто максимальної наближеності муніципальних функцій до членів територіальної громади. Однак ці положення носять занадто абстрактний характер, і втілювати їх у конкретній практиці місцевого самоврядування Києва можна по-різному», - вважає В.ТІСНОГУЗ.

Експерт зазначила, що відтепер районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятим шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради (ч. 2 ст. 7 Закону про столицю). Однак Закон не уточнює підстави ліквідації чи створення таких рад, залишаючи таким чином вирішення цього питання цілковито на розсуд територіальної громади Києва чи депутатів міської ради. Разом з тим рішення Київради є більш оперативною формою створення чи ліквідації райрад у столиці порівняно з тривалою, організаційно та фінансово затратною процедурою підготовки та проведення місцевого референдуму. В той же час питання проведення місцевих референдумів на сьогодні врегульовує Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», прийнятий ще 3 липня 1991 року, положення якого давно вже вважаються застарілими, не відповідають сучасним умовам та потребують суттєвих змін.

«Відповідно до нових положень статті 7 Закону про столицю рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення чи неутворення районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів. Тож не дивно, що депутати Київрада напередодні поспішили прийняти рішення про ліквідацію райрад, не затягуючи процес до кінця жовтня. Відтепер прихильники існування районних ради у столиці можуть домагатись їх повернення або шляхом організації з цього питання місцевого референдуму, або шляхом лобіювання зворотних змін до Закону про столицю, - резюмувала В.ТІСНОГУЗ.