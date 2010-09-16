З’їзд суддів запропонував обрати членами ВРЮ Удовиченка та Отрош

Делегати Х позачергового З’їзду суддів України внесли до бюлетеня для голосування кандидатів на посаду членів Вищої Ради юстиції України суддю Вищого господарського суду України Олександра УДОВИЧЕНКА та голову Печерського районного суду Києва Інну ОТРОШ.

Як передає кореспондент УНІАН, ці кандидати внесені у бюлетень замість звільнених за власним бажанням членів ВРЮ - голови Судової палати у господарських справах Верховного Суду України Валентина БАРБАРИ та голови Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України Віктора КРИВЕНКА.