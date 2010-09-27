Суд відмінив рішення Київради про оренду аеропорту “Київ”

Київська міськдержадміністрація оскаржила в суді рішення Київради про передачу аеропорту «Київ» (Жуляни) в оренду маловідомій компанії ”Майстер-Авіа”, пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№162 від 27.09.2010).

За даними видання, ухвалою від 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва відмінив рішення Київради від 8 липня про передачу аеропорту ”Київ” (Жуляни) в оренду компанії ”Майстер-Авіа”. Позов був поданий Київською міською державною адміністрацією (КМДА). В ухвалі сказано, що суд дійшов висновку, що рішення міськради несе ”очевидну небезпеку неможливості захисту прав, свобод й інтересів територіальної громади Києва”.

Фаворитом конкурсу на оренду аеропорту, що відбувся 15 червня, спочатку була компанія ”Промсоцрозвиток”, яку пов`язують із співвласником російською ГК ”Ренова” Віктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ. Інвестор готовий був платити орендну ставку у розмірі 15% вартості активів, які оцінюються в 24 млн. грн., і збудувати термінал вартістю близько 35 млн. євро. Але у компанії була неправильно оформлена банківська гарантія, і комісія Київради з питань власності дала їй два тижні для надання необхідних документів, нагадує газета. Проте після декількох днів комісія провела засідання, на якому визначила переможцем конкурсу ”Майстер-Авіа”, яка запропонувала місту орендну ставку 5,5% на рік. За даними учасників ринку, як відзначає «КоммерсантЪ», цю компанію пов`язують з підприємцями Василем ХМЕЛЬНИЦЬКИМ і Андрій ІВАНОВИМ. «Промсоцразвиток» не надала необхідних документів. Немає ні гарантії, ні угоди з балансотримачем. Члени комісії не повинні були чекати два тижні”, – заявив тоді гендиректор ”Жулян” Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ. А 8 липня Київрада ухвалила рішення про передачу аеропорту в оренду на 49 років компанії ”Майстер-Авіа”.

Разом з тим, за даними видання, столична влада вирішила повторно здати в оренду муніципальний аеропорт ”Київ” (Жуляни). Як стало відомо газеті, тепер шанс одержати аеропорт в оренду з`явився у компанії ”Промсоцрозвиток”.

КМДА має намір провести новий конкурс на оренду аеропорту, пише газета, посилаючись на високе джерело в адміністрації. ”Ми вважаємо, що рішення було ухвалене з порушеннями. Підставою для подання позову став той факт, що компанії «Промсоцрозвиток» не дали можливості переоформити банківську гарантію”, – сказало джерело. За його словами, в КМДА розраховують, що на повторному конкурсі зможуть добитися кращих умов здачі підприємства в оренду.

У компанії ”Промсоцрозвиток” наголошують, що обговорювали з владою можливість оголошення повторного конкурсу. ”Ми зустрічалися з представниками КМДА, і нам дали зрозуміти, що владі потрібний сильний інвестор. Нас запевнили, що розберуться із законністю проведення конкурсу”, – повідомила представник компанії Наталія ГРИЩУК.

Проте у ”Майстер-Авіа” є підстави відстоювати свої інтереси в суді, вважає керуючий партнер Astapov Lawyers Андрій АСТАПОВ. ««Майстер-Авіа» за рішенням Київради перемогла, а отже, має всі підстави добиватися підписання угоди про оренду», – каже він.

Доки вирішується питання законності проведення конкурсу, в аеропорту припинили роботи з реконструкції, повідомив Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ.

За умовами конкурсу, що його проводить КМДА, переможець повинен завершити за свій рахунок (близько 200 млн. грн.) будівництво пасажирського терміналу пропускною спроможністю 320 осіб за годину і загальною площею не менш як 12 тисяч квадратних метрів, а також погасити заборгованість аеропорту перед банком ”Хрещатик” у розмірі 22,46 млн. грн.