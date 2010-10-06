Могильов доручив перевірити два райвідділи міліції

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ доручив провести перевірку в двох районних відділах міліції Київської області за фактами порушень прав людини.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України. (ТСН вчора показав сюжет про те, що 30-річний чоловік подав скаргу до відділу внутрішньої безпеки МВС на співробітників Білоцерківського карного розшуку, які вибивали з нього зізнання протягом доби – УНІАН).

В міністерстві нагадують, що за матеріалами журналістів, працівники міліції Білоцерківського райвідділу внутрішніх справ перевищили свої повноваження під час розкриття крадіжки, застосовуючи до підозрюваного недозволені методи. Після того, йдеться у повідомленні, як рідні звернулися з відповідною скаргою, чоловіка знову викликали в міліцію, до того ж працівника міліції, на якого, власне, і скаржився потерпілий.

А.МОГИЛЬОВ дав доручення на період проведення перевірки відсторонити від виконання службових обов‘язків працівників міліції Білоцерківського райвідділу, на адресу яких пролунали звинувачення.

Також призначено перевірку за іншою інформацією, оприлюдненою в ЗМІ. В ній йдеться про те, що з приміщення Вишгородського райуправління внутрішніх справ на Київщині зникла людина, яку напередодні затримали міліціонери. За даними ЗМІ, рідні б‘ють на сполох, передбачаючи, що підозрюваного катували, а його самого, можливо, вже немає серед живих.

Про результати проведення перевірок за інформацією, оприлюдненою в ЗМІ, буде поінформовано громадськість у п‘ятнадцятиденний термін, запевнили в ДГЗ.

***Вчора у вечірньому випуску ТСН був показаний сюжет про те, що співробітники Білоцерківського карного розшуку били, катували струмом та знущалися з 30-річного чоловіка, вимагаючи від нього зізнання.

Постраждалий - місцевий мешканець Олег САМОЙЛЕНКО, який заробляє на життя ремонтом автомобілів.

Як розповів О.САМОЙЛЕНКО журналістам, троє чоловіків у цивільному забрали його з гаража, де він працює, опівдні 29-го вересня, і привезли до відділку.

”Посадили на стільчик, застібнули наручники ззаду, тоді кинули мене на підлогу, надягли протигаз на голову... Було троє працівників.... До ніг прив`язали дріт і почали бити мене током”, - згадував постраждалий.

Спочатку, за його словами, він навіть не розумів, що від нього вимагають. А після кількох сеансів катувань з`явилось єдине бажання – щоб припинили. ”Коли мене вже били в третій раз, я вже кричав, що це я”, - зізнався він.

З`ясувалось, що у сусідньому гаражному кооперативі обікрали майстерню. Оперативники хотіли від нього зізнання.

“Коли із чоловіка вибили потрібне, слідчі поїхали до Олега додому. Санкції на обшук матері потерпілого так і не надали. Ніч Олег провів в офісі дільничного, прикутий наручниками до батареї. Зранку знущання поновилися, але інформація тепер уже нікому не була потрібна. Близько 11 години 30 вересня знущання припинились, Олега вирішили відпустити. За словами чоловіка, йому погрожували – якщо він буде звертатися зі скаргою, ніби його били, то йому ”пришиють” справу про наркотики”, - розповів ТСН.

Утім, мати наполягла, щоб О.САМОЙЛЕНКО звернувся до лікарів та написав заяву у відділ внутрішньої безпеки МВС. Там скаргу прийняли ще минулої п`ятниці. А вранці 4 жовтня О.САМОЙЛЕНКА знову викликали до міліції. На той самий поверх, у той самий кабінет, той самий співробітник карного розшуку. На викликаного ним самим О.САМОЙЛЕНКА - навіть уваги не звернув, заявивши, що ”ніхто його не бив”.

Від офіційних коментарів у відділі внутрішньої безпеки Головного управління МВС – поки що утримуються. Телефоном ТСН повідомили, що проводять перевірку. Натомість офіцери, які для дізнання використовують електричний струм, працюють і далі.