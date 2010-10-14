ОБСЄ вимагає розслідування випадків нападу на журналістів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья МІЯТОВИЧ.

«Єдине, до чого у мене толерантність нульова, – це фізична безпека журналістів. Крім засудження випадків нападів на журналістів, ми вимагаємо розслідування всіх нападів на журналістів», - сказала Д.МІЯТОВИЧ.

Вона нагадала про справи журналістів Георгія Гонгадзе та Василя КЛИМЕНТЬЄВА, наголосивши при цьому на необхідності скорішого їх розслідування. «Гонгадзе заслуговує на справедливість, його багатостраждальна родина та колеги заслуговують на справедливість. Забезпечення безпеки працівників ЗМІ має бути пріоритетним завданням української влади», - додала Д.МІЯТОВИЧ.

Коментуючи нещодавні звіти, зроблені міжнародними моніторинговими організаціями щодо забезпечення свободи слова в Україні, Д.МІЯТОВИЧ зазначила: «Аби відповідати міжнародним медіа стандартам та зобов’язанням в рамках ОБСЄ щодо забезпечення свободи ЗМІ, влада має уникати жодних спроб впливати або втручатися в контент».

В той же час вона зазначила, що український медіа-простір потребує реформування. Зокрема, на її думку, необхідно якнайшвидше прийняти закон про доступ до інформації, а також вирішити проблему створення суспільного телебачення в Україні. Вона вважає, що суспільне телебачення - це перехідний етап від монополії держави на ЗМІ. «Намір чинної влади прийняти законодавчу базу, необхідну для створення суспільного мовлення в України, є рішучим. Мене запевнили, що цей десятирічний процес буде завершено наприкінці цього року. Життєздатний, політично та фінансово незалежний суспільний мовник - єдина запорука забезпечення плюралізму у сфері мовлення», - наголосила Д.МІЯТОВИЧ.