Львівські студенти подали до суду на Кабмін, вимагаючи скасувати постанову № 796

09:24, 15 жовтня 2010
Право
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Позивачем виступив студент магістрату юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас ГУК. Основним аргументом у позові є те, що постанова КМУ порушує передбачене Конституцією України право будь-якого громадянина України на доступність і безкоштовність вищої освіти…

Студенти Львова подали позов до Кабінету міністрів України проти введення платних послуг у вишах. Позов подано до Окружного адміністративного суду м. Києва, повідомляє «Главред» з посиланням на прес-службу громадської організації «Гармонія і порядок».

Позивачем виступив студент магістрату юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас ГУК.

Основним аргументом у позові є те, що постанова КМУ порушує передбачене Конституцією України право будь-якого громадянина України на доступність і безкоштовність вищої освіти.

Серед передбачених у постанові Кабміну платних послуг студенти вважають явно незаконним встановлення плати за підсумковий контроль при переведенні студента з одного навчального закладу до іншого і за відновлення студента; плату за обмундирування студентів; платне виконання бібліографічних запитів і за користування документами з фондів бібліотеки; платний доступ до локальних і корпоративних комп`ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних і пошукових систем, а також платне оформлення документів про освіту державного зразку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 серпня прийняв постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами системи освіти, які належать до державної і комунальної форми власності».

11 жовтня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ виступив категорично проти введення нових платних послуг для студентів і зажадав від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

12 жовтня уряд змінив постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши ряд положень.

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