Кримська прокуратура врятувала місце, де живуть рідкісні птахи

На прохання громадських природоохоронних організацій прокуратура домоглася повернення незаконно виділених у приватну власність ділянок чорноморського узбережжя на території Мисовської та Мар’ївської сільських рад Ленінського району Криму, де живуть рідкісні види птахів.

Як повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України, у вересні цього року громадським екологічним організаціям стало відомо, що ці землі були віддані приватним особам під забудову згідно з двома розпорядженнями Ленінської райдержадміністрації від березня цього року. Після цього екологи з Національного екологічного центру, Київського еколого-культурного центру та Дружини охорони природи міста Києва ”Зелене Майбутнє” звернулись до Генеральної прокуратури України із проханням перевірити ці факти.

Органи прокуратури опротестували незаконні рішення і вже домоглися скасування одного з них.

”За результатами розгляду протесту Керченської міжрайонної природоохоронної прокуратури, винесеного на адресу Ленінської райдержадміністрації за вашим зверненням, скасовано розпорядження №382 від 25.03.10. За результатами розгляду протесту на розпорядження №406 від 30.03.10 вам буде повідомлено додатково”, - повідомила Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура у листі до НЕЦУ.

У центрі зазначають, що землі, які вдалося повернути, є надзвичайно цінними з природоохоронної точки зору: це прибережні комплекси (у даному випадку Мисовської сільради), які є дуже важливими для збереження рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України: дрохви, степового журавля та огаря.